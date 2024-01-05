Россияне били по Харькову и области ракетами иностранного производства – ОВА

Фото: Харьковская областная прокуратура

Ракеты, которыми оккупанты атаковали Харьков и область, были произведены не в России. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время брифинга, передает АрмияInform.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что правоохранители устанавливают страну происхождения ракет, которыми захватчики ударили 2 января.

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По данным Синегубова, еще не установлена страна-производитель ракет, которыми захватчики били по центру Харькова и области в конце декабря – начале января.

"Мы проводим все необходимые исследования. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет, однако то, что мы можем увидеть: страна-производитель – это не Российская Федерация", – подчеркнул чиновник.

5 января прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет, которыми российские захватчики ударили по гражданским объектам в центре Харькова. От этой атаки РФ погибли два человека и пострадали 62 человека.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

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Ранее полиция уже уточняла, что Россия ударила по городу баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Как отметили в прокуратуре, цель следственного действия – проверить версию по производству этих боеприпасов за пределами РФ.

По данным правоохранителей, сведения, полученные в ходе дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрывотехнической и военной экспертиз.

4 января представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Впрочем, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские военные пока не имеют подтверждения того, что Россия получила баллистические ракеты от КНДР.

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Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки.

Кроме этого, взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель военной разведки Украины ответил, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск ВСУ в комментарии LIGA.netназвал материал The Telegraph "бредом".

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