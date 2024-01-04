Відомство Шойгу наказало оснастити ракети Х-32 касетною бойовою частиною – документи ЦНС

Колаж: ЦНС

Російські окупанти мають наміри обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. Про це повідомляє створений Силами спецоперацій Центр національного спротиву з посиланням на документи Дубненського машинобудівного заводу.

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ЦНС пише, що документи надали "небайдужі", а саме на Дубненському заводі загарбники виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України.

За даними з документів, Міністерство оборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам — модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

Водночас, зауважує Центр спротиву, станом на зараз не зафіксовано випадки застосування росіянами відповідних ракет.

"Проте закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", – підсумовує відомство.

Скриншот: ЦНС

ДОВІДКА. Х-32 – це російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня", заявлена дальність – до 1000 км, швидкість – 4000-5400 км/год, є модернізованою версією ракети Х-22. За



Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Такий снаряд розпадається на десятки дрібніших субснарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою роками. Їх застосування обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали.



У жовтні Україна вперше застосувала отримані від США балістичні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною – успішно вдарила по аеродромах окупантів на тимчасово окупованих територіях (детальніше Х-32 – це російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня", заявлена дальність – до 1000 км, швидкість – 4000-5400 км/год, є модернізованою версією ракети Х-22. За даними ГУР , у Росії є 150 ракет Х-22/Х-32.Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Такий снаряд розпадається на десятки дрібніших субснарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою роками. Їх застосування обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали.У жовтні Україна вперше застосувала отримані від США балістичні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною – успішно вдарила по аеродромах окупантів на тимчасово окупованих територіях (детальніше читайте тут ).

За даними ЦНС, у 2024 році російські загарбники планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети, понад 215 000 авіабомб та некерованих ракет.

Рух "Атеш" заявив, що російський Дубненський машинобудівний завод не зміг виконати держзамовлення і виготовив 61 з 80 необхідних ракет Х-32, терміни виконання продовжено до кінця грудня.

За даними ГУР, наразі в запасах РФ – близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного рівня, що схоже на торішні показники. Утім, Росія наразі "просувається" у виробництві дронів та виготовляє більше ракет, ніж до 24 лютого 2022 року, проте ці обсяги все одно не дозволяють окупантам накопичувати зброю, кажуть у відомстві.

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