Завод РФ не виконав замовлення по ракетах Х-32, перевищувало можливості втричі – партизани

Ракети мають поставити для військових частин, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3М

Ту-22МЗМ (Фото: ресурс окупантів)

Російський Дубненський машинобудівний завод не зміг виконати держзамовлення і виготовив 61 з 80 необхідних ракет Х-32, терміни виконання продовжено до кінця грудня. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

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"Наші агенти на Дубненському машинобудівному заводі (Московська область) отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. Нам стало відомо, що згаданий завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32", – пише рух.

За даними Атеш, до 10 листопада окупантам необхідно було виготовити 80 ракет, проте вироблено фактично лише 61.

ДОВІДКА. Х-32 – це російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня", заявлена дальність – до 1000 км, швидкість – 4000-5400 км/год, є модернізованою версією ракети Х-22. За Х-32 – це російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня", заявлена дальність – до 1000 км, швидкість – 4000-5400 км/год, є модернізованою версією ракети Х-22. За даними ГУР , у Росії є 150 ракет Х-22/Х-32.

Партизани з посиланням на джерело в керівництві заводу пишуть, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж утричі.

"На прохання керівництва заводу термін виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто поставлене завдання зробити ще 19 ракет", – повідомляють підпільники.

За інформацією руху, ці ракети постачають до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла": в обох гарнізонах на озброєнні стоять стратегічні бомбардувальники Ту-22М3М, котрі спеціально переобладнали з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.

Дубненський машинобудівний завод на мапі:

Карта: Атеш

24 жовтня Центр спротиву повідомив, що загарбники доставили у район Брянська РФ нову партію модернізованих ракет для комплексів С-300, щоб атакувати українське прикордоння, модернізація ракет проходила на Дубненському машинобудівному заводі.

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