Завод РФ не виконав замовлення по ракетах Х-32, перевищувало можливості втричі – партизани
Російський Дубненський машинобудівний завод не зміг виконати держзамовлення і виготовив 61 з 80 необхідних ракет Х-32, терміни виконання продовжено до кінця грудня. Про це повідомив партизанський рух Атеш.
"Наші агенти на Дубненському машинобудівному заводі (Московська область) отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. Нам стало відомо, що згаданий завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32", – пише рух.
За даними Атеш, до 10 листопада окупантам необхідно було виготовити 80 ракет, проте вироблено фактично лише 61.
Партизани з посиланням на джерело в керівництві заводу пишуть, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж утричі.
"На прохання керівництва заводу термін виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто поставлене завдання зробити ще 19 ракет", – повідомляють підпільники.
За інформацією руху, ці ракети постачають до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла": в обох гарнізонах на озброєнні стоять стратегічні бомбардувальники Ту-22М3М, котрі спеціально переобладнали з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.
Дубненський машинобудівний завод на мапі:
- 24 жовтня Центр спротиву повідомив, що загарбники доставили у район Брянська РФ нову партію модернізованих ракет для комплексів С-300, щоб атакувати українське прикордоння, модернізація ракет проходила на Дубненському машинобудівному заводі.
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