Завод РФ не выполнил заказ по ракетам Х-32, превышало возможности втрое – партизаны

Ту-22МЗМ (Фото:ресурс окупантов)

Российский Дубненский машиностроительный завод не смог выполнить госзаказ и изготовил 61 из 80 необходимых ракет Х-32, сроки выполнения продлены до конца декабря. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.

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"Наши агенты в Дубненском машиностроительном заводе (Московская область) получили доступ к документации и ценной информации предприятия. Нам стало известно, что вышеупомянутый завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32", – пишет движение.

По данным Атеш, к 10 ноября оккупантам необходимо было изготовить 80 ракет, однако произведена фактически только 61 ракета.

СПРАВКА. Х-32 – это российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность", заявленная дальность – до 1000 км, скорость – 4000-5400 км/ч, является модернизированной версией ракеты Х-22. По Х-32 – это российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность", заявленная дальность – до 1000 км, скорость – 4000-5400 км/ч, является модернизированной версией ракеты Х-22. По данным ГУР , в России имеется 150 ракет Х-22/Х-32.

Партизаны со ссылкой на источник в руководстве завода пишут, что госзаказ превышал возможности завода более чем в три раза.

"По просьбе руководства завода сроки производства перенесли до конца декабря текущего года. То есть, поставлена задача произвести ещё 19 ракет", – сообщают подпольщики.

По информации движения, эти ракеты поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-В гарнизона "Белая": в обоих гарнизонах на вооружении стоят стратегические бомбардировщики Ту-22М3М, которые специально переоборудовали из Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.

Дубненский машиностроительный завод на карте:

Карта: Атеш

24 октября Центр сопротивления сообщил, что захватчики доставили в район Брянска РФ новую партию модернизированных ракет для комплексов С-300, чтобы атаковать украинское приграничье, модернизация ракет проходила на Дубненском машиностроительном заводе.

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