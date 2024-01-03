Електроніка й дрони в обхід санкцій: РФ попередньо домовилася з Узбекистаном – ЦНС

Також, за даними відомства, РФ хоче закупити радянські снаряди у цієї країни

Колаж: ЦНС

Російські загарбники планують вкласти кошти у створення та фінансування підставних компаній в Узбекистані, через які окупанти закуповуватимуть електроніку для безпілотників, а також підприємств для збірки дронів з іноземних компонентів. Про це повідомляє створений Силами спецоперацій Центр національного спротиву з посиланням на власні дані.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"26 грудня 2023 року у межах зустрічі лідерів країн СНД [російський диктатор] Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану. Зокрема, досягнуто попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом", – пише відомство.

Офіційно була анонсована співпраця у транспортній галузі, проте, за даними ЦНС, фактично йдеться про створення фіктивних компаній, щоб Росія обходила міжнародні санкції, а також підприємств для збірки дронів, які складатимуться з іноземних електронних компонентів.

Читайте також: В Узбекистані переобрали "обнуленого" президента: скільки набрав

Як зазначає Центр спротиву, надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки оборонних підприємств РФ: зокрема, Казанського заводу "Электроприбор", "Заводу Элекон", "Стелла-К" тощо.

Окрім цього, Росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів, зауважує відомство.

"Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій", – підсумовує ЦНС.

У березні 2023 року агенція Reuters з посиланням на дані сімох джерел повідомила, що російські компанії звертаються до Казахстану з проханням допомогти їм імпортувати товари, які були заборонені на ввезення до Росії через санкції Заходу.

У серпні LIGA.net з посиланням на звіт групи Єрмака-Макфола повідомила, що більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.

з посиланням на звіт групи Єрмака-Макфола повідомила, що більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями. У жовтні голова Офісу президента повідомив, що у російських ракетах Х-101 та дронах-камікадзе Shahed-136 продовжують знаходити іноземні компоненти.

Читайте також: Західні техногіганти допомагають Росії бомбити українські міста: як це зупинити