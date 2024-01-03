Электроника и дроны в обход санкций: РФ предварительно договорилась с Узбекистаном – ЦНС

Также, по данным ведомства, РФ хочет закупить советские снаряды у этой страны

Коллаж: ЦНС

Российские захватчики планируют вложить средства в создание и финансирование подставных компаний в Узбекистане, через которые оккупанты будут закупать электронику для беспилотников, а также предприятий для сборки дронов из иностранных компонентов. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные данные.

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"26 декабря 2023 года в рамках встречи лидеров стран СНГ [российский диктатор] Путин обсудил условия сотрудничества с высшим военно-политическим руководством Узбекистана. В частности, достигнуты предварительные договоренности по созданию ряда подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться российским правительством", – пишет ведомство.

Официально было анонсировано сотрудничество в транспортной отрасли, однако, по данным ЦНС, фактически речь идет о создании фиктивных компаний, чтобы Россия обходила международные санкции, а также предприятий для сборки дронов, состоящих из иностранных электронных компонентов.

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Как отмечает Центр сопротивления, в дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты в ряд оборонных предприятий РФ: в частности, Казанский завод "Электроприбор", "Завод Элекон", "Стелла-К" и другие.

Кроме того, Россия планирует выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов, замечает ведомство.

"Соответственно, россияне планируют продолжить развертывание фиктивных предприятий в странах Центральной Азии для обхождения международных санкций", – заключает ЦНС.

В марте 2023 года агентство Reuters со ссылкой на данные семи источников сообщило, что российские компании обращаются в Казахстан с просьбой помочь им импортировать товары, которые были запрещены на ввоз в Россию из-за санкций Запада.

В августе LIGA.net со ссылкой на отчет группы Ермака-Макфола сообщила, что большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.

со ссылкой на отчет группы Ермака-Макфола сообщила, что большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями. В октябре глава Офиса президента сообщил, что в российских ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136 продолжают находить иностранные компоненты.

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