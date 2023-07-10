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В Узбекистане переизбрали "обнуленного" президента: сколько набрал

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 11:54
В Узбекистане переизбрали
Шавкат Мирзиеев (Фото: EPA)

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по предварительным результатам побеждает на досрочных выборах. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Узбекистана.

По предварительным результатам действующий президент получает 87,05% голосов избирателей.

Следующие три кандидата собрали около 4% каждый.

Эти досрочные выборы были объявлены в мае после референдума по внесению изменений в конституцию Узбекистана. Эта реформа позволяет Мирзиееву переизбираться и дальше, фактически "обнулив" его предыдущие президентские сроки.

По этой реформе срок президентских полномочий также был продлен с пяти до семи лет. Таким образом, действующий президент может остаться главой государства до 2040 года.

Фото: Центральна виборча комісія республіки Узбекистан

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Артём Джерипа
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