В Узбекистане переизбрали "обнуленного" президента: сколько набрал

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по предварительным результатам побеждает на досрочных выборах. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Узбекистана.

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По предварительным результатам действующий президент получает 87,05% голосов избирателей.

Следующие три кандидата собрали около 4% каждый.

Эти досрочные выборы были объявлены в мае после референдума по внесению изменений в конституцию Узбекистана. Эта реформа позволяет Мирзиееву переизбираться и дальше, фактически "обнулив" его предыдущие президентские сроки.

По этой реформе срок президентских полномочий также был продлен с пяти до семи лет. Таким образом, действующий президент может остаться главой государства до 2040 года.

В декабре 2021 года Мирзиеев также переизбрался с результатом 80.2%.

О прошлых выборах Государственный департамент США писал, что избиратели "не имели настоящего выбора" политических альтернатив, потому что "настоящие оппозиционные кандидаты" не имели возможности зарегистрироваться или баллотироваться.

В мае глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его государство поможет в усилении обороноспособности странам Центральной Азии.

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