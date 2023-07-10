В Узбекистане переизбрали "обнуленного" президента: сколько набрал
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по предварительным результатам побеждает на досрочных выборах. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Узбекистана.
По предварительным результатам действующий президент получает 87,05% голосов избирателей.
Следующие три кандидата собрали около 4% каждый.
Эти досрочные выборы были объявлены в мае после референдума по внесению изменений в конституцию Узбекистана. Эта реформа позволяет Мирзиееву переизбираться и дальше, фактически "обнулив" его предыдущие президентские сроки.
По этой реформе срок президентских полномочий также был продлен с пяти до семи лет. Таким образом, действующий президент может остаться главой государства до 2040 года.
- В декабре 2021 года Мирзиеев также переизбрался с результатом 80.2%.
- О прошлых выборах Государственный департамент США писал, что избиратели "не имели настоящего выбора" политических альтернатив, потому что "настоящие оппозиционные кандидаты" не имели возможности зарегистрироваться или баллотироваться.
- В мае глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его государство поможет в усилении обороноспособности странам Центральной Азии.
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