Референдум в Узбекистане: более 90% одобрили "обнуление" президентских сроков

В Узбекистане прошел референдум за внесение изменений в конституцию, которые могут позволить действующему президенту избираться снова, что фактически "обнулит" срок президентства Шавката Мирзиеева, у которого сейчас вторая каденция. Центральная избирательная комиссия Узбекистана сообщила, что проект новой конституции поддержали более 90% человек.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ЦВК Узбекистана на 09:15 1 мая, явка на референдуме составила 84,54% – на участки пришли 16,6 млн человек. По предварительным результатам, 90,21% человек из общего числа проголосовавших поддержали проект новой конституции, против – 9,35%.

Как сообщает Reuters, реформа продлевает срок президентских полномочий с пяти до семи лет, что теоретически может позволить Мирзиееву оставаться главой государства до 2040 года. Его текущий срок полномочий заканчивается в 2026 году.

Также пакет поправок провозглашает Узбекистан "социальным государством" с повышенными социальными обязательствами и разрешает несельскохозяйственное владение землей.

Еще изменения коснутся вопроса отмены смертной казни (ее отменили еще в 2008 году, но теперь норма может быть закреплена на конституционном уровне. – Ред.) и устанавливают более сильную правовую защиту личности.

Предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов прибегал к подобному "маневру" – он оставался в должности до дня своей смерти. В 1991 году Каримов стал президентом, а в 1995 году, согласно итогам всенародного референдума, срок его президентских полномочий был продлен до 2000 года. В 2000-м он снова стал президентом с семилетним сроком полномочий, затем – в 2007-м, потом – в 2015-м.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.