В Узбекистані переобрали "обнуленого" президента: скільки набрав

Чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв за попередніми результатами перемагає на дострокових виборах. Про це повідомляє Центральна виборча комісія республіки Узбекистан.

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За попередніми результатами, чинний президент отримує 87,05% голосів виборців.

Наступні три кандидати зібрали близько 4% кожен.

Ці дострокові вибори були оголошені в травні після референдуму щодо внесення змін до конституції Узбекистану. Ця реформа дозволяє Мірзійоєву переобиратись і надалі, фактично "обнуливши" його попередні президентські строки.

За цією реформою строк президентських повноважень також був подовжений з п'яти до семи років. У такий спосіб чинний президент може залишитись главою держави до 2040 року.

У грудні 2021 року Мірзійоєв так само переобрався з результатом 80.2%.

Щодо минулих виборів Державний департамент США писав, що виборці "не мали справжнього вибору політичних альтернатив", через те, що "справжні опозиційні кандидати" не мали змоги зареєструватися чи балотуватися.

У травні очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його держава допоможе у посиленні обороноздатності країнам Центральної Азії.

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