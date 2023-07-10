В Узбекистані переобрали "обнуленого" президента: скільки набрав
Чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв за попередніми результатами перемагає на дострокових виборах. Про це повідомляє Центральна виборча комісія республіки Узбекистан.
За попередніми результатами, чинний президент отримує 87,05% голосів виборців.
Наступні три кандидати зібрали близько 4% кожен.
Ці дострокові вибори були оголошені в травні після референдуму щодо внесення змін до конституції Узбекистану. Ця реформа дозволяє Мірзійоєву переобиратись і надалі, фактично "обнуливши" його попередні президентські строки.
За цією реформою строк президентських повноважень також був подовжений з п'яти до семи років. У такий спосіб чинний президент може залишитись главою держави до 2040 року.
- У грудні 2021 року Мірзійоєв так само переобрався з результатом 80.2%.
- Щодо минулих виборів Державний департамент США писав, що виборці "не мали справжнього вибору політичних альтернатив", через те, що "справжні опозиційні кандидати" не мали змоги зареєструватися чи балотуватися.
- У травні очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його держава допоможе у посиленні обороноздатності країнам Центральної Азії.
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