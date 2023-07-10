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В Узбекистані переобрали "обнуленого" президента: скільки набрав

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 11:54
В Узбекистані переобрали
Шавкат Мірзійоєв (Фото: EPA)

Чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв за попередніми результатами перемагає на дострокових виборах.  Про це повідомляє Центральна виборча комісія республіки Узбекистан.

За попередніми результатами, чинний президент отримує 87,05% голосів виборців.

Наступні три кандидати зібрали близько 4% кожен.

Ці дострокові вибори були оголошені в травні після референдуму щодо внесення змін до конституції Узбекистану. Ця реформа дозволяє Мірзійоєву переобиратись і надалі, фактично "обнуливши" його попередні президентські строки.

За цією реформою строк президентських повноважень також був подовжений з п'яти до семи років. У такий спосіб чинний президент може залишитись главою держави до 2040 року.

Фото: Центральна виборча комісія республіки Узбекистан

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Артем Джеріпа
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вибориузбекістанШавкат Мірзійоєвобнулити
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