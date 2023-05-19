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Сі Цзіньпін заявив, що Китай допоможе Казахстану та Центральній Азії у посиленні оборони

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19.05.2023, 11:26
Сі Цзіньпін заявив, що Китай допоможе Казахстану та Центральній Азії у посиленні оборони - Фото
Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай допоможе країнам Центральної Азії у посиленні обороноздатності. Про це він повідомив на саміті "Китай — Центральна Азія", цитує його агентство Сіньхуа, яке є офіційним рупором Компартії КНР.

Крім тем культурної та економічної співпраці, Сі сказав, що Китай готовий допомогти країнам Центральної Азії "нарощувати потенціал у сфері безпеки та оборони для забезпечення миру в регіоні".

"Слід продовжувати виявлення ролі механізму координації країн-сусідів Афганістану та спільними зусиллями сприяти миру та відновленню в Афганістані", — сказав китайський правитель.

На саміті присутні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.

Читайте також: Кулеба сказав посланцю Сі Цзіньпіна в Києві: Жодного заморожування конфлікту чи втрати територій 

Дмитро Гриниченко
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китайСі ЦзіньпінказахстанТаджикістанУзбекистанкиргизстанТуркменістанЦентральна Азія
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