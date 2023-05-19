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Си Цзиньпин заявил, что Китай поможет Казахстану и Центральной Азии в усилении обороны

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 11:26
Си Цзиньпин заявил, что Китай поможет Казахстану и Центральной Азии в усилении обороны - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поможет странам Центральной Азии в усилении обороноспособности. Об этом он сообщил на саммите "Китай — Центральная Азия", цитирует его агентство Синьхуа, которое является официальным рупором Компартии КНР.

Помимо тем культурного и экономического сотрудничества, Си сказал, что Китай готов помочь странам Центральной Азии "наращивать потенциал в сфере безопасности и обороны для обеспечения мира в регионе".

"Следует продолжать выявление роли механизма координации стран-соседей Афганистана и совместными усилиями содействовать миру и восстановлению в Афганистане", — сказал китайский правитель.

На саммите присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий 

Дмитрий Гриниченко
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