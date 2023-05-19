Си Цзиньпин заявил, что Китай поможет Казахстану и Центральной Азии в усилении обороны
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поможет странам Центральной Азии в усилении обороноспособности. Об этом он сообщил на саммите "Китай — Центральная Азия", цитирует его агентство Синьхуа, которое является официальным рупором Компартии КНР.
Помимо тем культурного и экономического сотрудничества, Си сказал, что Китай готов помочь странам Центральной Азии "наращивать потенциал в сфере безопасности и обороны для обеспечения мира в регионе".
"Следует продолжать выявление роли механизма координации стран-соседей Афганистана и совместными усилиями содействовать миру и восстановлению в Афганистане", — сказал китайский правитель.
На саммите присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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