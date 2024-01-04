Ведомство Шойгу приказало оснастить ракеты Х-32 кассетной боевой частью – документы ЦНС

Пока не зафиксированы случаи применения таких ракет оккупантами

Коллаж: ЦНС

Российские оккупанты намерены оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления со ссылкой на документы Дубненского машиностроительного завода.

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ЦНС пишет, что документы предоставили "неравнодушные", а именно на Дубненском заводе захватчики производят ракеты для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

По данным из документов, Министерство обороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам — модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

В то же время, отмечает Центр сопротивления, по состоянию на данный момент не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет.

"Однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", – заключает ведомство.

Скриншот: ЦНС

СПРАВКА. Х-32 – это российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность", заявленная дальность – до 1000 км, скорость – 4000-5400 км/ч, является модернизированной версией ракеты Х-22. По



Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Такой снаряд распадается на десятки более мелких субснарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя годами. Их применение ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали.



В октябре Украина впервые применила полученные от США баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью – успешно ударила по аэродромам оккупантов на временно оккупированных территориях (подробнее Х-32 – это российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность", заявленная дальность – до 1000 км, скорость – 4000-5400 км/ч, является модернизированной версией ракеты Х-22. По данным ГУР , у России есть 150 ракет Х-22/Х-32.Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Такой снаряд распадается на десятки более мелких субснарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя годами. Их применение ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали.В октябре Украина впервые применила полученные от США баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью – успешно ударила по аэродромам оккупантов на временно оккупированных территориях (подробнее читайте здесь ).

По данным ЦНС, в 2024 году российские захватчики планируют изготовить и поставить 683 крылатых ракеты, более 215 000 авиабомб и неуправляемых ракет.

Движение "Атеш" заявило, что Дубненский машиностроительный завод не смог выполнить госзаказ и изготовил 61 из 80 необходимых ракет Х-32, сроки выполнения продлены до конца декабря.

По данным ГУР, в настоящее время в запасах РФ – около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического уровня, что похоже на прошлогодние показатели. Впрочем, Россия "продвигается" в производстве дронов и производит больше ракет, чем до 24 февраля 2022 года, однако эти объемы все равно не позволяют оккупантам накапливать оружие, говорят в ведомстве.

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