Харків. Росіяни вдарили по АЗС, почалася велика пожежа, семеро загиблих — фото та відео

Терехов заявив, що після прильотів по заправці евакуйовано 50 осіб, серед яких двоє дітей

Наслідки прильоту в Харкові (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти вдарили по автозаправній станції у Харкові в ніч проти 10 лютого. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, внаслідок удару дронів-камікадзе Shahed-136 розлилося палаюче паливо.

Горіло 14 приватних житлових будинків на площі близько 3700 кв. м.

Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей.

Рятувальники гасили пожежу та шукали можливих постраждалих людей.

На місці також працюють усі необхідні комунальні служби.

ОНОВЛЕНО о 07:02. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про сімох загиблих. Серед них троє дітей — 7, 4 років, а також піврічне немовля.

Також загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У місті було чути вибухи у різних районах.

В Одесі в ніч на 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" – внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Тієї ж ночі загарбники атакували Миколаїв "шахедами" – було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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