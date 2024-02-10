Харків. Росіяни вдарили по АЗС, почалася велика пожежа, семеро загиблих — фото та відео
Наслідки прильоту в Харкові (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти вдарили по автозаправній станції у Харкові в ніч проти 10 лютого. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок удару дронів-камікадзе Shahed-136 розлилося палаюче паливо.

Харків. Росіяни вдарили по АЗС, почалася велика пожежа, семеро загиблих — фото та відео

Горіло 14 приватних житлових будинків на площі близько 3700 кв. м.

Харків. Росіяни вдарили по АЗС, почалася велика пожежа, семеро загиблих — фото та відео

Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей.

Рятувальники гасили пожежу та шукали можливих постраждалих людей.

Харків. Росіяни вдарили по АЗС, почалася велика пожежа, семеро загиблих — фото та відео

На місці також працюють усі необхідні комунальні служби.

ОНОВЛЕНО о 07:02. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про сімох загиблих. Серед них троє дітей — 7, 4 років, а також піврічне немовля.

  • Також загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У місті було чути вибухи у різних районах.
  • В Одесі в ніч на 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" – внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
  • Тієї ж ночі загарбники атакували Миколаїв "шахедами" – було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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