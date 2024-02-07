Массированная атака. Силы обороны уничтожили 29 из 44 ракет и 15 из 20 Shahed – Залужный

Украинские защитники уничтожили 26 из 29 крылатых ракет, 3 из 3 "Калибров" и 15 из 20 дронов-камикадзе "шахед", которыми захватчики атаковали Украину

ПВО (Иллюстративное фото: командование Воздушных сил ВСУ)

Российские оккупанты в начале суток 7 февраля нанесли несколько ударов по территории Украины, используя различные средства: беспилотники, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Силы обороны уничтожили 44 из 64 вражеских целей. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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В общей сложности захватчики применили 64 средства воздушного нападения:

→ 20 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 (с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму);

→ 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море РФ);

→ четыре крылатых ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков — временно оккупированный Севастополь и российский Курск);

→ три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

→ три баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски – из мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму, из Воронежской области РФ);

→ пять зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская область РФ).

Воздушные силы и Силы обороны уничтожили 44 воздушных целей:

→ 26 из 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

→ три из трех крылатых ракет "Калибр";

– 15 из 20 "шахедов".

Для отражения воздушной атаки оккупантов применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и средства радиоэлектронной борьбы, подытожил главком ВСУ.

Инфографика: главком ВСУ

С самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике. Сообщалось о попадании в Харькове, пострадали два человека. В Киеве пострадали более 10 человек, также есть разрушения, на месте работают оперативные службы. Впоследствии президент сообщил о двух погибших в Киеве. В Дрогобыче поврежден промышленный объект, спасатели потушили пожар.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

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