РФ сім разів обстріляла Селидове: серед постраждалих дитина, одна людина загинула – фото

Окупанти пошкодили сім багатоповерхівок, три приватні будинки, заклади освіти та адмінбудівлю

Селидове (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Російська армія в ніч проти 8 лютого здійснила атаку на місто Селидове Покровського району Донецької області. Внаслідок цього одна людина загинула, є постраждалі, серед яких дитина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Обласне управління прокуратури уточнило, що окупанти обстріляли місто сім разів.

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За інформацією Філашкіна, внаслідок нічної атаки щонайменше одна людина загинула і семеро — зазнали поранень, зокрема і дитина 2017 року народження.

В обласному управлінні прокуратури уточнили, що серед поранених — шестирічна дитина. Вона та п'ять жінок віком від 18 до 88 років і 51-річний чоловік були доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини до того ж діагностували різану рану голови.

Селидове (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Селидове (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Селидове (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Окупанти сім разів обстріляли місто — пошкодили сім багатоповерхівок, три приватні будинки, заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали вісім автомобілів.

Шестеро постраждалих перебували за місцями мешкання, а одну з жінок, яка працювала сторожкою і перебувала у службовому приміщенні, дістали з-під завалів зруйнованої адмінбудівлі.

Селидове (Фото: Вадим Філашкін)

"Це тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо", — додав Філашкін.

В Одесі в ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про "прильоти" через ворожу повітряну атаку.

Сили оборони збили вночі 11 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

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