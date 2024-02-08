РФ сім разів обстріляла Селидове: серед постраждалих дитина, одна людина загинула – фото
Російська армія в ніч проти 8 лютого здійснила атаку на місто Селидове Покровського району Донецької області. Внаслідок цього одна людина загинула, є постраждалі, серед яких дитина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Обласне управління прокуратури уточнило, що окупанти обстріляли місто сім разів.
За інформацією Філашкіна, внаслідок нічної атаки щонайменше одна людина загинула і семеро — зазнали поранень, зокрема і дитина 2017 року народження.
В обласному управлінні прокуратури уточнили, що серед поранених — шестирічна дитина. Вона та п'ять жінок віком від 18 до 88 років і 51-річний чоловік були доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини до того ж діагностували різану рану голови.
Окупанти сім разів обстріляли місто — пошкодили сім багатоповерхівок, три приватні будинки, заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали вісім автомобілів.
Шестеро постраждалих перебували за місцями мешкання, а одну з жінок, яка працювала сторожкою і перебувала у службовому приміщенні, дістали з-під завалів зруйнованої адмінбудівлі.
"Це тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо", — додав Філашкін.
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