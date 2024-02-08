РФ семь раз обстреляла Селидово: среди пострадавших ребенок, один человек погиб – фото

Селидово (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Российская армия в ночь на 8 февраля совершила атаку на город Селидово Покровского района Донецкой области. В результате один человек погиб, есть пострадавшие, среди которых ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Областное управление прокуратуры уточнило, что оккупанты обстреляли город семь раз.

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По информации Филашкина, в результате ночной атаки по меньшей мере один человек погиб и семеро – получили ранения, в том числе и ребенок 2017 года рождения.

В областном управлении прокуратуры уточнили, что среди раненых – шестилетний ребенок. Он и пять женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 51-летний мужчина были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и ушибами. У ребенка, к тому же, диагностировали резаную рану головы.

Селидово (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Селидово (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Селидово (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Оккупанты семь раз обстреляли город – повредили семь многоэтажек, три частных дома, учебные заведения и админздание. Кроме того, пострадали восемь автомобилей.

Шестеро пострадавших находились по местам проживания, а одну из женщин, которая работала сторожем и находилась в служебном помещении, достали из-под завалов разрушенного админздания.

Селидово (Фото: Вадим Филашкин)

"Это только предварительно известные последствия. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаем", – добавил Филашкин.

В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о "прилетах" из-за вражеской воздушной атаки.

Силы обороны сбили ночью 11 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

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