Уночі ППО знищили 11 "шахедів": дрони збивали в чотирьох областях

Сили оборони збивали ворожі БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

У ніч проти 8 лютого Росія завдала удару по Україну 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим. З них Повітряним силам та Силам оборони вдалося знищити 11, повідомили у ПС Збройних Сил України.

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За даними військових, у результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про "прильоти" через ворожу повітряну атаку.

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