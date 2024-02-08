Ночью ПВО уничтожили 11 "шахедов": дроны сбивали в четырех областях

Силы обороны сбивали вражеские БПЛА в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В ночь на 8 февраля Россия нанесла удар по Украине 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда – Крым. Из них Воздушным Силам и Силам обороны удалось уничтожить 11, сообщили в ВС Вооруженных сил Украины.

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По данным военных, в результате боевой работы уничтожено 11 "шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о "прилетах" из-за вражеской воздушной атаки.

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