Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения. Видео с последствиями удара опубликовало Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе умер в реанимации мужчина, которого госпитализировали после обстрела: у него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.

Суспильне передает, что в результате ударов также есть травмированные, а более 20 домов получили повреждения – в городе сейчас работают соответствующие службы над ликвидацией последствий атаки.

"Мы с вами стоим в сплошь частном жилом квартале, где в радиусе километра нет ни одного предприятия", – сообщил медиа заместитель городского головы Анатолий Петров с места российского удара.

Минэнерго сообщило, что в Николаеве из-за утренних обстрелов отключено 220 бытовых и 6 юридических потребителей: их планируют подключить до конца дня, после того, как разрешит ситуация с безопасностью.

ГСЧС добавила, что в городе повреждена газовая сеть.

На фото видна воронка посреди улицы и изуродованные дома, специалисты работают над ликвидацией последствий удара:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

С самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике. В Киеве в результате атаки есть пострадавшие и разрушения, также сообщалось о попаданиях в Харькове.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

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