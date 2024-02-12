РФ ударила из С-300 по Селидово – ранена пожилая женщина и ее внуки, есть разрушения: фото

Всех пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами и ушибами

Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские захватчики ударили тремя ракетами С-300 по Селидово Покровского района Донецкой области – ранена пожилая женщина и двое ее внуков, повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений. Об этом сообщила областная прокуратура.

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По данным правоохранителей, около 00:30 оккупанты ударили по частному сектору Селидово тремя ракетами С-300 – в результате атаки ранена 63-летняя женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет.

Всех пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами и ушибами, отметили в облпрокуратуре.

Кроме того, в результате взрывов повреждено по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач, отметили в ведомстве.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное предусмотренное наказание – до 12 лет заключения.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

7 февраля утром россияне нанесли ракетные удары из С-300 по Харькову: повреждены здания гражданских предприятий, пострадали женщина и двое мужчин.

В ночь на 8 февраля оккупанты совершили атаку на Селидово: один человек погиб, есть пострадавшие, среди которых ребенок.

В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59.

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