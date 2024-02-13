Селидово. Оккупанты разгоняют о якобы "больших потерях" ВСУ. Тарнавский: Дезинформация

Командующий Таврическим направлением сообщил, что сегодня в Покровском районе был только российский удар с "Урагана" и жертв вследствие этого не было

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сегодня российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о якобы ракетном ударе РФ по скоплению украинских военных и "больших потерях" ВСУ под Селидово в Покровском районе Донецкой области. Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов, отметив, что это – российская информационно-психологическая спецоперация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово в Донецкой области. Это российская ИПСО", – написал он.

Тарнавский отметил, что таким образом оккупанты отвлекают внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на направлении: только за 12 февраля оккупанты потеряли 645 солдат, а за неделю с 5 по 11 февраля – 2947 человек.

Насчет обстрелов в Покровском районе командующий сообщил, что примерно в 10:40 захватчики ударили из ракетных систем залпового огня "Ураган" по поселку городского типа Цукурино.

По словам военного, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали местность и установили, что в результате российских обстрелов были повреждены два многоквартирных двухэтажных жилых дома и легковой автомобиль, пострадавших и погибших нет.

Тарнавский призвал доверять только официальным источникам информации.

Расстояние от Селидова до ближайшей точки на фронте – около 20 км.

Селидово на карте Deepstate

12 февраля оккупанты нанесли удары тремя ракетами С-300 по Селидово – в результате были ранены пожилая женщина и двое ее внуков, повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений.

Читайте также: Авдеевку штурмует 1 армейский корпус армии России, есть спецназовцы, изменений линии нет — ВСУ