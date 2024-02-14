Росія двічі вдарила по Селидовому, прильоти по будинку та лікарні, є поранені — фото, відео
Наслідки удару по Селидовому (Фото: Донецька ОВА)

Російська армія двічі за ніч на 14 лютого обстріляла Селидове, є поранені, під завалами люди. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, близько 23:30 було завдано першого удару по п'ятиповерховому будинку, 12 квартир зруйновано повністю.

Росія двічі вдарила по Селидовому, прильоти по будинку та лікарні, є поранені — фото, відео

Поранено дітей 2016 та 2007 років народження, з-під завалів рятували ще одну людину, є ймовірність, що в руїнах перебувають ще четверо громадян. Триває рятувальна операція.

Росія двічі вдарила по Селидовому, прильоти по будинку та лікарні, є поранені — фото, відео

У районі 01:00 росіяни завдали другого удару та пошкодили один із корпусів лікарні. Одна людина була поранена, під завалами можуть бути троє.

Росія двічі вдарила по Селидовому, прильоти по будинку та лікарні, є поранені — фото, відео

Почалася пожежа на площі 60 кв. м.

Росія двічі вдарила по Селидовому, прильоти по будинку та лікарні, є поранені — фото, відео

Близько 100 пацієнтів міської лікарні евакуювали до Покровська та Мирнограда.

  • 12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – в результаті було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.
  • 13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про нібито ракетний удар РФ по скупченню українських військових та "великі втрати" ЗСУ під Селидовим в Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.
  • Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

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