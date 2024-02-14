Росія двічі вдарила по Селидовому, прильоти по будинку та лікарні, є поранені — фото, відео

У ніч на 14 лютого російські окупанти двічі вдарили по цивільній інфраструктурі у Селидовому

Наслідки удару по Селидовому (Фото: Донецька ОВА)

Російська армія двічі за ніч на 14 лютого обстріляла Селидове, є поранені, під завалами люди. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За його словами, близько 23:30 було завдано першого удару по п'ятиповерховому будинку, 12 квартир зруйновано повністю.

Поранено дітей 2016 та 2007 років народження, з-під завалів рятували ще одну людину, є ймовірність, що в руїнах перебувають ще четверо громадян. Триває рятувальна операція.

У районі 01:00 росіяни завдали другого удару та пошкодили один із корпусів лікарні. Одна людина була поранена, під завалами можуть бути троє.

Почалася пожежа на площі 60 кв. м.

Близько 100 пацієнтів міської лікарні евакуювали до Покровська та Мирнограда.

12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – в результаті було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.

13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про нібито ракетний удар РФ по скупченню українських військових та "великі втрати" ЗСУ під Селидовим в Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

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