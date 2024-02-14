Россия два раза ударила по Селидово, прилеты по дому и больнице, есть раненые: фото, видео
Российская армия два раза за ночь на 14 февраля обстреляла Селидово, есть раненые, под завалами люди. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, около 23:30 был нанесен первый удар по пятиэтажному дому, 12 квартир разрушены полностью.
Ранены дети 2016 и 2007 годов рождения, из-под завалов спасали еще одного человека, есть вероятность, что в руинах находятся еще четверо граждан. Идет спасательная операция.
В районе 01:00 россияне нанесли второй удар и повредили один из корпусов больницы. Один человек был ранен, под завалами могут быть трое людей.
Начался пожар на площади 60 кв. м.
Около 100 пациентов городской больницы эвакуируют в Покровск и Мирноград.
- 12 февраля оккупанты нанесли удары тремя ракетами С-300 по Селидово – в результате были ранены пожилая женщина и двое ее внуков, повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений.
- 13 февраля российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о якобы ракетном ударе РФ по скоплению украинских военных и "больших потерях" ВСУ под Селидово в Покровском районе Донецкой области. Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов, отметив, что это – российская информационно-психологическая спецоперация.
- Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.
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