Россия два раза ударила по Селидово, прилеты по дому и больнице, есть раненые: фото, видео

В ночь на 14 февраля российские оккупанты два раза ударили по гражданской инфраструктуре в Селидово

Последствия удара по Селидово (Фото: Донецкая ОВА)

Российская армия два раза за ночь на 14 февраля обстреляла Селидово, есть раненые, под завалами люди. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, около 23:30 был нанесен первый удар по пятиэтажному дому, 12 квартир разрушены полностью.

Ранены дети 2016 и 2007 годов рождения, из-под завалов спасали еще одного человека, есть вероятность, что в руинах находятся еще четверо граждан. Идет спасательная операция.

В районе 01:00 россияне нанесли второй удар и повредили один из корпусов больницы. Один человек был ранен, под завалами могут быть трое людей.

Начался пожар на площади 60 кв. м.

Около 100 пациентов городской больницы эвакуируют в Покровск и Мирноград.

12 февраля оккупанты нанесли удары тремя ракетами С-300 по Селидово – в результате были ранены пожилая женщина и двое ее внуков, повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений.

13 февраля российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о якобы ракетном ударе РФ по скоплению украинских военных и "больших потерях" ВСУ под Селидово в Покровском районе Донецкой области. Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов, отметив, что это – российская информационно-психологическая спецоперация.

Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.

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