Россияне сбросили КАБ на авто под Купянском: погибли супружеская пара и 17-летняя – фото

Россияне сбросили КАБ на авто под Купянском: погибли супружеская пара и 17-летняя – фотодополнено
Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов Ольхватской общины Купянского района Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о трех погибших.
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По его данным, зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими. Первоначально было известно о двух погибших – муже и его жене. Впоследствии глава ОВА сообщил, что вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, ее данные устанавливаются.
Также в населенном пункте есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых.
ДОПОЛНЕНО В 21:28. Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий:
- 14 февраля россияне осуществили ракетный обстрел поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области: пятеро погибших, 10 пострадавших.