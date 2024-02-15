Россияне сбросили КАБ на авто под Купянском: погибли супружеская пара и 17-летняя – фото

Фото - ГСЧС

Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов Ольхватской общины Купянского района Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о трех погибших.

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По его данным, зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими. Первоначально было известно о двух погибших – муже и его жене. Впоследствии глава ОВА сообщил, что вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, ее данные устанавливаются.

Также в населенном пункте есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых.

ДОПОЛНЕНО В 21:28. Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий:

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фoтo – ГСЧС