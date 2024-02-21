Купянск. Россияне нанесли удары по району: есть погибший и раненый, разрушения – фото
Российские захватчики нанесли удары по Купянскому району в Харьковской области – в результате погиб мирный житель, одного гражданского ранило, есть разрушения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимально предусмотренное наказание – пожизненное заключение.
По данным следствия, Вооруженные силы РФ около 12:40 совершили минометные и артиллерийские обстрелы села Ивановка Петропавловской общины, в результате чего был ранен 52-летний мирный житель.
Около 14:00 оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Двуречная, в результате погиб гражданский, его данные устанавливаются, сообщили в облпрокуратуре.
Впоследствии около 15:00 захватчики обстреляли село Ольховатка – в результате разрушены и повреждены жилые дома, пострадавших нет, написали правоохранители.
По предварительной информации, российские военные ударили двумя управляемыми авиабомбами.
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