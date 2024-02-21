Купянск. Россияне нанесли удары по району: есть погибший и раненый, разрушения – фото

Оккупанты били из минометов и артиллерии, а также, предварительно, ударили двумя авиабомбами

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики нанесли удары по Купянскому району в Харьковской области – в результате погиб мирный житель, одного гражданского ранило, есть разрушения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимально предусмотренное наказание – пожизненное заключение.

По данным следствия, Вооруженные силы РФ около 12:40 совершили минометные и артиллерийские обстрелы села Ивановка Петропавловской общины, в результате чего был ранен 52-летний мирный житель.

Около 14:00 оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Двуречная, в результате погиб гражданский, его данные устанавливаются, сообщили в облпрокуратуре.

Впоследствии около 15:00 захватчики обстреляли село Ольховатка – в результате разрушены и повреждены жилые дома, пострадавших нет, написали правоохранители.

По предварительной информации, российские военные ударили двумя управляемыми авиабомбами.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

15 февраля россияне сбросили КАБ на авто под Купянском: погибли супруги и 17-летняя девушка.

17 февраля оккупанты нанесли авиаудары по Купянску, в результате чего был разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере пять частных домов. Погибли два человека: видео с места прилета.

20 февраля россияне ударили дроном-камикадзе по гражданскому авто в Купянском районе, в результате чего погибли два человека.

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