Росія вгатила дроном-камікадзе по цивільному авто під Куп'янськом: двоє загиблих – фото
Росіяни вгатили дроном-камікадзе по цивільному авто у Куп’янському районі, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його даними, близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп'янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе.
На той момент в автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці, а 48-річну дружину останнього з пораненнями доставили до медзакладу.
Синєгубов повідомив, що усі троє – робітники місцевої ферми, які поверталися додому.
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