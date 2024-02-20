Россия ударила дроном-камикадзе по гражданскому авто под Купянском: двое погибших – фото
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Россияне ударили дроном-камикадзе по гражданскому авто в Купянском районе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе.

На тот момент в автомобиле находились трое пассажиров. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте, а 48-летнюю жену последнего с ранениями доставили в медучреждение.

Синегубов сообщил, что все трое – работники местной фермы, которые возвращались домой.

Россия ударила дроном-камикадзе по гражданскому авто под Купянском: двое погибших – фото
Фото – Telegram-канал Синегубова
  • 15 февраля россияне сбросили КАБ на авто под Купянском: погибла супружеская пара и 17-летняя девушка.
  • 17 февраля оккупанты нанесли авиаудары по Купянску, в результате чего был разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере пять частных домов. Погибли два человека: видео с места прилета.
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