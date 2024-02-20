Россия ударила дроном-камикадзе по гражданскому авто под Купянском: двое погибших – фото
Россияне ударили дроном-камикадзе по гражданскому авто в Купянском районе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его данным, около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе.
На тот момент в автомобиле находились трое пассажиров. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте, а 48-летнюю жену последнего с ранениями доставили в медучреждение.
Синегубов сообщил, что все трое – работники местной фермы, которые возвращались домой.
- 15 февраля россияне сбросили КАБ на авто под Купянском: погибла супружеская пара и 17-летняя девушка.
- 17 февраля оккупанты нанесли авиаудары по Купянску, в результате чего был разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере пять частных домов. Погибли два человека: видео с места прилета.