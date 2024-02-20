Россия ударила дроном-камикадзе по гражданскому авто под Купянском: двое погибших – фото

В результате очередной атаки РФ два человека, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Женщина госпитализирована

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Россияне ударили дроном-камикадзе по гражданскому авто в Купянском районе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его данным, около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе.

На тот момент в автомобиле находились трое пассажиров. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте, а 48-летнюю жену последнего с ранениями доставили в медучреждение.

Синегубов сообщил, что все трое – работники местной фермы, которые возвращались домой.

Фото – Telegram-канал Синегубова