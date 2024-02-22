Россияне ударили по Курахово авиабомбой КАБ-250: девять раненых

Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские захватчики нанесли авиаудар по Курахово Донецкой области – в результате ранены девять человек. Об этом сообщила областная прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, около 10:10 оккупанты обстреляли Курахово с использованием управляемой авиабомбы КАБ-250, в результате на территории предприятия получили ранения девять сотрудников – две женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет.

Всех пострадавших доставили в больницу, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь – у раненых диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга, пишет ведомство.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до 12 лет заключения.

В ДТЭК сообщили, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС в Донецкой области. Шестеро энергетиков ранены. В результате удара есть значительные повреждения оборудования ТЭС. Масштаб уточняется. Сейчас станция электроэнергии не производит.

Читайте также: Купянск. Россияне нанесли удары по району: есть погибший и раненый, разрушения – фото