РФ вдарила з "Ураганів" по Зорі на Донеччині: загинула одна людина, двоє поранених: фото

Фото: Вадим Філашкін

Російські загарбники обстріляли село Зоря Іллінівської громади Донецької області: одна людина загинула, двоє поранених. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Близько 17 години росіяни обстріляли село з "Ураганів" — загинула 83-річна жінка, поранення отримали 71-річний і 41-річний чоловіки", – написав він.

Унаслідок удару окупантів було пошкоджено вісім приватних будинків, багатоповерхівка та школа, зазначив Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Відстань від Зорі до найближчої точки на фронті – близько 10 км:

Зоря на мапі Deepstate

ДОВІДКА. "Ураган" — реактивна система залпового вогню, розроблена в СРСР й прийнята на озброєння у 1975 році. Максимальна дальність пострілу — 35 км. "Ураган" може бити як осколково-фугасними, так і касетними й запалювальними боєприпасами. Українські захисники вже "Ураган" — реактивна система залпового вогню, розроблена в СРСР й прийнята на озброєння у 1975 році. Максимальна дальність пострілу — 35 км. "Ураган" може бити як осколково-фугасними, так і касетними й запалювальними боєприпасами. Українські захисники вже знищували такі РСЗВ впродовж великої війни.

12 лютого загарбники вдарили трьома ракетами С-300 по Селидовому Покровського району Донецької області – поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.

У ніч на 14 лютого російська армія двічі обстріляла Селидове - троє загиблих і 12 поранених. Серед загиблих — дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — чотири дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

14 лютого окупанти завдали удару по Миколаївці в Донецькій області – загинуло двоє людей, один поранений.

Читайте також: Селидове. Окупанти розганяють про буцімто "великі втрати" ЗСУ. Тарнавський: Дезінформація