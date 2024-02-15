РФ ударила из "Ураганов" по Заре Донецкой области: погиб один человек, двое раненых: фото

В результате удара погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины

Фото: Вадим Филашкин

Российские захватчики обстреляли село Заря Ильиновской общины Донецкой области: один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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"Около 17 часов россияне обстреляли село из "Ураганов" – погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины", – написал он.

В результате удара оккупантов были повреждены восемь частных домов, многоэтажка и школа, отметил Филашкин.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Расстояние от Зари до ближайшей точки на фронте – около 10 км:

Заря на карте Deepstate

СПРАВКА. "Ураган" – реактивная система залпового огня, разработанная в СССР и принятая на вооружение в 1975 году. Максимальная дальность выстрела – 35 км. "Ураган" может бить как осколочно-фугасными, так и кассетными и зажигательными боеприпасами. Украинские защитники уже "Ураган" – реактивная система залпового огня, разработанная в СССР и принятая на вооружение в 1975 году. Максимальная дальность выстрела – 35 км. "Ураган" может бить как осколочно-фугасными, так и кассетными и зажигательными боеприпасами. Украинские защитники уже уничтожали такие РСЗО на протяжении большой войны.

12 февраля захватчики ударили тремя ракетами С-300 по Селидово Покровского района Донецкой области – ранена пожилая женщина и двое ее внуков, повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений.

В ночь на 14 февраля российская армия дважды обстреляла Селидово – трое погибших и 12 раненых. Среди погибших – ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Среди раненых – четыре ребенка 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения.

14 февраля оккупанты нанесли удар по Николаевке в Донецкой области – погибли два человека, один ранен.

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