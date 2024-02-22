Росія накрила вогнем з "Ураганів" село під Кураховим: є загиблий і дев’ять поранених – фото

Фото: Telegram-канал Вадима Філашкіна

Одна людина загинула і дев’ять отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу села Костянтинопольське Курахівської громади. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, 22 лютого росіяни обстріляли населений пункт з "Ураганів", по території Костянтинопольського влучили 13 снарядів. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Крім цього, травми отримали дев’ять мирних мешканців, серед них четверо неповнолітніх – 12, 14, 15 і 16 років.

Telegram-канал Вадима Філашкіна

Також були пошкоджені приватні будинки, наразі триває огляд території.

Telegram-канал Вадима Філашкіна

В ніч на 22 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та протирадіолокаційною ракетою типу Х-31П. Силам ППО вдалося знищити вісім із десяти безпілотників. Бойова робота велась у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

22 лютого російські загарбники завдали авіаудару по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки травми отримали дев’ять осіб, вони були ушпиталені.

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