РФ накрыла огнем из "Ураганов" село под Кураховым: есть погибший и девять раненых – фото

Фото: Telegram-канал Вадима Филашкина

Один человек погиб и девять получили ранения в результате вражеского обстрела села Константинопольское Кураховской общины. Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

По его словам, 22 февраля россияне обстреляли населенный пункт из "Ураганов", по территории Константинопольского попали 13 снарядов. В результате обстрела один человек погиб. Кроме того, травмы получили девять мирных жителей, среди них четверо несовершеннолетних – 12, 14, 15 и 16 лет.

Telegram-канал Вадима Филашкина

Также были повреждены частные дома, в настоящее время идет осмотр территории.

Telegram-канал Вадима Филашкина

В ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и противорадиолокационной ракетой типа Х-31П. Силам ПВО удалось уничтожить восемь из десяти беспилотников. Боевая работа проводилась в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

22 февраля россияне нанесли авиаудар по Курахово Донецкой области. В результате атаки травмы получили девять человек, они были госпитализированы.

Читайте также: Купянск. Россияне нанесли удары по району: есть погибший и раненый, разрушения – фото