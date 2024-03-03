Покровськ опинився під масованим обстрілом – фото наслідків

У неділю вранці росіяни ракетами обстріляли місто Покровськ в Донецькій області. За даними міської військової адміністрації, там пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три приватних будинки та два заклади освіти.

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Обійшлося без загиблих.

Це уже щонайменше десятий обстріл міста з початку року.

На місце обстрілів вирушили екстрені служби для обстеження будинків та допомоги мешканцям.

Станом на 8:00 до контактного центру міста вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень.

У Покровську до повномасштабної війни проживало близько 60 000 людей. Місто розташоване на заході Донецької області, до фронту там 35 км.