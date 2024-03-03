Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру: без жертв
Фото: Photowar/Telegram

Російські війська в ніч проти 3 березня вдарили ракетами по Дніпру, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", – йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.

Жертв та поранених немає.

  • 2 березня Росія атакувала Одесу дронами. Один із них знищив під'їзд багатоповерхового будинку, там загинули вісім людей.