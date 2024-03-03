Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру: без жертв

У ніч проти 3 березня в Дніпрі чули вибухи – була ракетна атака. Голова Дніпропетровської ОВА розказав, що жертв немає

Фото: Photowar/Telegram

Російські війська в ніч проти 3 березня вдарили ракетами по Дніпру, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", – йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.

Жертв та поранених немає.