Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру: без жертв
Російські війська в ніч проти 3 березня вдарили ракетами по Дніпру, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", – йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.
Жертв та поранених немає.
- 2 березня Росія атакувала Одесу дронами. Один із них знищив під'їзд багатоповерхового будинку, там загинули вісім людей.