Россия ночью ударила ракетами по Днепру: без жертв

В ночь на 3 марта в Днепре слышали взрывы – была ракетная атака. Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что жертв нет

Фото: Photowar/Telegram

Российские войска в ночь на 3 марта ударили ракетами по Днепру, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь спасатели одолели", — говорится в сообщении без уточнения других подробностей.

Жертв и раненых нет.