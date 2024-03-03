Россия ночью ударила ракетами по Днепру: без жертв
Российские войска в ночь на 3 марта ударили ракетами по Днепру, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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"После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь спасатели одолели", — говорится в сообщении без уточнения других подробностей.
Жертв и раненых нет.
- 2 марта Россия атаковала Одессу дронами. Один из них уничтожил подъезд многоэтажного дома, там погибли восемь человек.