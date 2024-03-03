Россия ночью ударила ракетами по Днепру: без жертв
Фото: Photowar/Telegram

Российские войска в ночь на 3 марта ударили ракетами по Днепру, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь спасатели одолели", — говорится в сообщении без уточнения других подробностей.

Жертв и раненых нет.

  • 2 марта Россия атаковала Одессу дронами. Один из них уничтожил подъезд многоэтажного дома, там погибли восемь человек.