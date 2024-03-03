Кількість людей, які загинули внаслідок влучання російського "шахеда" в багатоповерхівку в Одесі, зросла до дев'яти осіб. Сьогодні вночі під завалами знайшли ще одного загиблого, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації", – повідомила ДСНС вранці в неділю.

Голова обласної адміністрації Олег Кіпер уточнив, що загибла – жінка.

ОНОВЛЕНО о 9:53. Пізніше Кіпер повідомив, що поруч із тілом жінки знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. "Попередньо, дитині немає й рочку. Рятувальники продовжують розбирати завал", – написав голова області.

ДСНС повідомила, що разом із матірʼю загинула 8-місячна дитина. "Їх знайшли у міцних обіймах", — розказала рятувальна служба.

Станом на вечір суботи було відомо про вісьмох загиблих. Серед жертв – троє чоловіків 35, 40 та 54 років, дві жінки 31 та 73 років, двоє дітей (одній дитині – три роки, іншій – чотири місяці). Восьма загибла – жінка, її дані встановлюються. Рятувальна операція триває другу добу.

В Одесі та області 3 березня оголосили жалобу по загиблих внаслідок російської атаки.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок в Одесі.

"Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови", – сказав він під час перебування в місті.