Одесса. Под завалами многоэтажки нашли девятого погибшего
Количество людей, погибших в результате попадания российского "шахеда" в многоэтажку в Одессе, возросло до девяти человек. Сегодня ночью под завалами обнаружили еще одного погибшего, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека. Продолжаются работы по деблокации", — сообщила ГСЧС утром в воскресенье.
По состоянию на вечер субботы было известно о восьми погибших. Среди жертв – трое мужчин 35, 40 и 54 лет, две женщины 31 и 73 лет, двое детей (одному ребенку – три года, другому – четыре месяца). Восьмая погибшая – женщина, ее данные устанавливаются. Спасательная операция длится вторые сутки.
В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что россияне целенаправленно атаковали жилой дом в Одессе.
"Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с одним военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки", — сказал он во время пребывания в городе.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Одессе – это еще один пример потерь, к которым приводит затягивание поставок оружия для Украины.