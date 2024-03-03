Количество людей, погибших в результате попадания российского "шахеда" в многоэтажку в Одессе, возросло до девяти человек. Сегодня ночью под завалами обнаружили еще одного погибшего, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека. Продолжаются работы по деблокации", — сообщила ГСЧС утром в воскресенье.

По состоянию на вечер субботы было известно о восьми погибших. Среди жертв – трое мужчин 35, 40 и 54 лет, две женщины 31 и 73 лет, двое детей (одному ребенку – три года, другому – четыре месяца). Восьмая погибшая – женщина, ее данные устанавливаются. Спасательная операция длится вторые сутки.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что россияне целенаправленно атаковали жилой дом в Одессе.

"Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с одним военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки", — сказал он во время пребывания в городе.