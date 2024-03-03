В воскресенье утром россияне обстреляли ракетами город Покровск в Донецкой области. По данным городской военной администрации, там повреждены девять многоквартирных домов, три частных дома и два учебных заведения.

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Обошлось без погибших.

Это уже как минимум десятый обстрел города с начала года.

На месте обстрелов отправились экстренные службы для обследования домов и помощи жителям.

По состоянию на 8:00 в контактный центр города уже поступило около 50 обращений по поводу повреждений помещений.

В Покровске до полномасштабной войны проживало около 60 000 человек. Город находится на западе Донецкой области, до фронта там 35 км.