Россия ударила авиабомбой по центру Курахово, 16 человек ранены – фото последствий

Фото: Вадим Филашкин/Telegram

В обед 3 марта армия российских оккупантов нанесла воздушный удар по центру Курахово Донецкой области, в результате чего 16 человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время люди, которые получили травмы, находятся в больнице и получают медицинскую помощь.

Предварительно, для нанесения удара Россия использовала управляемую авиационную бомбу.

Попадание зафиксировали в самом центре города, в результате чего повреждения получили по меньшей мере 15 многоэтажек.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

21 января 2024 года российская армия обстреляла Донецкую область, в частности, город Курахово. В результате атаки погиб один человек, еще один – получил ранения.

22 февраля захватчики нанесли авиаудар по Курахово Донецкой области – в результате были ранены девять человек.

27 февраля российские захватчики обстреляли из артиллерии Кураховскую общину, погиб человек, ранены пятеро.

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