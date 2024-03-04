Россия сознательно убила детей в Одессе, ее безнаказанность продолжается — глава МИД Литвы

Ландсбергис заявил, что для России должны быть немедленные и серьезные последствия

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал привлечь Россию к ответственности за разрушение подъезда жилого дома в Одессе, где погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Об этом он написал в X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия сознательно убивает детей во сне.

Он отметил, что Москва заявляет о явном неуважении к любым мирным соглашениям, как прошлым, так и будущим.

"Это абсолютно возмутительное убийство. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не продолжающаяся безнаказанность", — заявил Ландсбергис.

В ночь на 2 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников.

В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Изначально сообщалось, что три человека погибли, еще восемь получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий – здесь.

Читайте также: Россия ударила авиабомбой по центру Курахово, 16 человек ранены – фото последствий