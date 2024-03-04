Россия сознательно убила детей в Одессе, ее безнаказанность продолжается — глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал привлечь Россию к ответственности за разрушение подъезда жилого дома в Одессе, где погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Об этом он написал в X (Twitter).
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По его словам, Россия сознательно убивает детей во сне.
Он отметил, что Москва заявляет о явном неуважении к любым мирным соглашениям, как прошлым, так и будущим.
"Это абсолютно возмутительное убийство. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не продолжающаяся безнаказанность", — заявил Ландсбергис.
- В ночь на 2 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников.
- В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Изначально сообщалось, что три человека погибли, еще восемь получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий – здесь.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Одессе – это еще один пример потерь, к которым приводит затягивание поставок оружия для Украины.
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