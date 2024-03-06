В Одесі пролунав вибух. Мешканців просять терміново пройти до укриттів
Одеса (Фото: скриншот з відео)

Вранці 6 березня в Одесі пролунав вибух. Про це повідомив кореспондент LIGA.net у обласному центрі.

Повітряна тривога в області була оголошена о 10.41.

Вже о 10:44 у місті пролунав вибух.

Після вибуху голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців терміново пройти до укриття.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони інформації поки що немає.

Український канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими на південному напрямку, написав, що росіяни вдарили балістичною ракетою типу "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму.

Підтвердити це поки що неможливо.

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