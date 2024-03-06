В Одесі пролунав вибух. Мешканців просять терміново пройти до укриттів

Під час сигналу повітряної тривоги в Одесі було чути вибух

Одеса (Фото: скриншот з відео)

Вранці 6 березня в Одесі пролунав вибух. Про це повідомив кореспондент LIGA.net у обласному центрі.

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Повітряна тривога в області була оголошена о 10.41.

Вже о 10:44 у місті пролунав вибух.

Після вибуху голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців терміново пройти до укриття.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони інформації поки що немає.

Український канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими на південному напрямку, написав, що росіяни вдарили балістичною ракетою типу "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму.

Підтвердити це поки що неможливо.

У ніч на суботу 2 березня російські загарбники завдали удару "шахедами" по Одесі. Через це загинули 12 людей, серед них – п'ятеро дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі – це ще один приклад втрат, до яких призводить затягування постачання зброї для України.

У ніч проти 5 березня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе Shahed-136 – Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 "шахедів" на Одещині.

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