Одеса. Під завалами знайшли тіла ще двох дітей – хлопчика та дівчинки

Фото: Суспільне Одеса

Тіло 10-річного хлопчика виявили під завалами зруйнованого будинку в Одесі, заявив голова місцевої ОВА Олег Кіпер. Кількість загиблих внаслідок російського дронового удару зросла до 11.

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"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років", – написав Кіпер.

Вранці стало відомо, що з-під завалів дістали тіло жінки з восьмимісячною дитиною. Рятувальники повідомили, що їх знайшли у "міцних обіймах".

Серед інших жертв – троє чоловіків 35, 40 та 54 років, дві жінки 31 та 73 років, двоє дітей (одній дитині – три роки, іншій – чотири місяці). Восьма загибла – жінка, її дані встановлюються. Рятувальна операція триває другу добу.

Президент Володимир Зеленський після обіду повідомив, що серед загиблих троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці.

"Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", – написав він.

ДОПОВНЕНО о 19:20. Кіпер додав, що з-під завалів дістали тіло 8-річної Злати.

В Одесі та області 3 березня оголосили жалобу по загиблих внаслідок російської атаки.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок в Одесі.

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