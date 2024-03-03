Одесса. Под завалами нашли тела еще двух детей – мальчика и девочки

Фото: Суспильне Одесса

Тело 10-летнего мальчика обнаружили под завалами разрушенного дома в Одессе, заявил глава местной ОВА Олег Кипер. Число погибших в результате российского дронового удара возросло до 11.

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"Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет", – написал Кипер.

Утром стало известно, что из-под завалов извлекли тело женщины с восьмимесячным ребенком. Спасатели сообщили, что их нашли в "крепких объятиях".

Среди других жертв – трое мужчин 35, 40 и 54 лет, две женщины 31 и 73 лет, двое детей (одному ребенку – три года, другому – четыре месяца). Восьмая погибшая – женщина, ее данные устанавливаются. Спасательная операция длится вторые сутки.

Президент Владимир Зеленский после обеда сообщил, что среди погибших трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца.

"Украинские дети – военные цели России. Вот с кем воюют эти изверги. Мои соболезнования всем родным, близким", – написал он.

ДОПОЛНЕНО в 19:20. Кипер добавил, что из-под завалов достали тело 8-летней Златы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что россияне целенаправленно атаковали жилой дом в Одессе.

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