Росія вдарила по Одесі, коли Зеленський був там з прем'єром Греції. Є жертви

Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний удар по Одесі, де він перебуває з офіційним візитом разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Голова держави повідомив на спільній пресконференції, що унаслідок удару загарбників є загиблі та поранені.

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Український лідер повідомив, що разом із грецьким прем'єром не тільки чув, але й бачив цей російський удар.

"Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що унаслідок удару є загиблі та поранені, конкретні деталі ще невідомі.

Президент зауважив, що окупантам байдуже, по кому завдавати ударів — по військових, цивільних або міжнародних гостях.

"Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє", – сказав він.

Голова держави заявив, що Україні потрібно перш за все захищатися, і краще за все для цього годиться система протиповітряної оборони.

За його словами, план з посилення ППО є у партнерів, і Україна "потрошки" посилюється: "Повільніше, ніж хотілося, але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємося щоденно — це також факт".

Вибух в Одесі пролунав сьогодні вранці о 10:44, Повітряні сили повідомили про загрозу балістики о 10:45. Впродовж останніх днів загарбники атакували місто дронами-камікадзе типу Shahed.

Грецький прем'єр повідомив, що Зеленський та штаб показували йому порт і те, що робиться для відновлення українського морського шляху та те, яку шкоду він зазнав від російських атак. За словами Міцотакіса, наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та вибухи, котрі були "дуже близько" — вони не встигли піти в захищене місце.

Судячи з відео, президент та прем'єр Греції давали пресконференцію поряд зі зруйнованим окупантами Спасо-Преображенським собором у центрі Одеси.

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