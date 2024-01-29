Зеленський поговорив з прем'єром Греції на тлі заяв ЗМІ про підготовку військової допомоги

Видання Ekathimerini заявляло, що грецька влада доручила підготувати для передання Україні пакет озброєнь, які застаріли й не використовуються країною

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля: говорили про Глобальний саміт миру, перебіг бойових дій, оборонні потреби України та допомогу від Європейського Союзу.

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Політики обговорили підготовку до другого саміту Україна-Балкани, український лідер подякував Греції за участь у четвертій зустрічі радників у Давосі та запросив країну доєднатися до Глобального саміту миру.

Також Зеленський обговорив з Міцотакісом перебіг бойових дій та передав грецькому прем'єру актуальні оборонні потреби України, особливо щодо протиповітряної оборони та артилерії.

Також Зеленський наголосив на важливості своєчасного розблокування допомоги Євросоюзу для України обсягом 50 млрд євро: "Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів".

29 листопада 2023 року грецьке видання Ekathimerini заявило, що США ведуть перемовини про купівлю 75 000 артилерійських снарядів із запасів ЗС Греції в рамках зусиль з поповнення боєприпасів України для протистояння агресії Росії.

А вже 28 січня 2024 року Ekathimerini з посиланням на власну інформацію написало, що грецька влада доручила підготувати до передання Україні застаріле обладнання й озброєння, яке більше не використовується Збройними силами держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сподівається на виділення нового пакету від Європейського Союзу 50 млрд євро на засіданні Євроради 1 лютого. Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву. Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.

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