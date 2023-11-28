США ведуть переговори з Грецією про купівлю снарядів для України – Ekathimerini

США ведуть перемовини про купівлю 75 000 артилерійських снарядів із запасів ЗС Греції в рамках зусиль з поповнення боєприпасів України для протистояння агресії Росії

Снаряди 155-мм калібру (Фото: ЕРА)

США ведуть перемовини про купівлю 75 000 артилерійських снарядів із запасів ЗС Греції в рамках зусиль з поповнення боєприпасів України для протистояння агресії Росії. Про це написало грецьке видання Ekathimerini.

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За даними видання, США закуплять 50 000 снарядів калібру 105-мм, 20 000 калібру 155-мм і 5000 більших снарядів калібру 203-мм.

Перемовини щодо закупівлі снарядів перебувають на завершальному етапі, йдеться у матеріалі.

Як написали журналісти, загальна ціна снарядів, узгоджена грецькою стороною, становить $47 млн США.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

20 листопада президент Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для Сил оборони.

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