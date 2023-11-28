США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины – Ekathimerini
США ведут переговоры о покупке 75 000 артиллерийских снарядов из запасов ВС Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины для противостояния агрессии России. Об этом написало греческое издание Ekathimerini.
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По данным издания, США закупят 50 000 снарядов калибра 105-мм, 20 000 калибра 155-мм и 5000 более крупных снарядов калибра 203-мм.
Переговоры по закупке снарядов находятся на завершающем этапе, говорится в материале.
Как написали журналисты, общая цена снарядов, согласованная греческой стороной, составляет $47 млн США.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
- 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона.
- 20 ноября президент Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Сил обороны.
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