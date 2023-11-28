США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины – Ekathimerini

США ведут переговоры о покупке 75 000 артиллерийских снарядов из запасов ВС Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины

Снаряды 155-мм калибра (Фото: ЕРА)

США ведут переговоры о покупке 75 000 артиллерийских снарядов из запасов ВС Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины для противостояния агрессии России. Об этом написало греческое издание Ekathimerini.

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По данным издания, США закупят 50 000 снарядов калибра 105-мм, 20 000 калибра 155-мм и 5000 более крупных снарядов калибра 203-мм.

Переговоры по закупке снарядов находятся на завершающем этапе, говорится в материале.

Как написали журналисты, общая цена снарядов, согласованная греческой стороной, составляет $47 млн США.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона.

20 ноября президент Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Сил обороны.

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