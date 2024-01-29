Зеленский поговорил с премьером Греции на фоне заявлений СМИ о подготовке военной помощи

Издание Ekathimerini заявляло, что греческие власти поручили подготовить для передачи Украине пакет устаревших и не используемых страной вооружений

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы скоординировать совместные международные усилия: говорили о Глобальном саммите мира, ходе боевых действий, оборонных потребностях Украины и помощи от Европейского Союза.

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Политики обсудили подготовку ко второму саммиту Украина-Балканы, украинский лидер поблагодарил Грецию за участие в четвертой встрече советников в Давосе и пригласил страну присоединиться к Глобальному саммиту мира.

Также Зеленский обсудил с Мицотакисом ход боевых действий и передал греческому премьеру актуальные оборонные нужды Украины, особенно в отношении противовоздушной обороны и артиллерии.

Также Зеленский отметил важность своевременного разблокирования помощи Евросоюза для Украины объемом 50 млрд евро: "Это будет мощным сигналом для других международных партнеров ".

29 ноября 2023 года греческое издание Ekathimerini заявило, что США ведут переговоры о покупке 75 000 артиллерийских снарядов из запасов ВС Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины для противостояния агрессии России.

А уже 28 января 2024 года Ekathimerini со ссылкой на собственную информацию написало, что греческие власти поручили подготовить к передаче Украине устаревшее оборудование и вооружение, больше не используемое Вооруженными силами государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что надеется на выделение нового пакета от Европейского Союза 50 млрд евро на заседании Евросовета 1 февраля. Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за какие уступки готовы отказаться от вето на помощь Киеву. Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.

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