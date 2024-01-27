ЄС може виділити 50 млрд євро Україні 1 лютого. Кулеба: Є обнадійливі кроки та очікування
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сподівається на виділення нового пакету від Європейського союзу 50 млрд євро на засіданні Євроради 1 лютого. Про це він повідомив після переговорів із литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.
За його словами, обговорювалося питання вступу України до ЄС та НАТО.
"Тут у нас підходи спільні, і Литва як член обох інститутів максимально допомагає нам на шляху до членства в них", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що темою діалогу з Ландсбергісом також було питання заморожування російських активів та санкцій.
Дипломат заявив, що Україна і Литва мають спільні "обнадійливі очікування" від засідання Євроради 1 лютого.
"Є прогрес у відкритті Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривало заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є кроки в цьому напрямку", — резюмував глава МЗС.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.
- Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.
- Журналісти Politico з посиланням на п'ятьох неназваних європейських чиновників та дипломатів пишуть, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.
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