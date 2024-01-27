ЄС може виділити 50 млрд євро Україні 1 лютого. Кулеба: Є обнадійливі кроки та очікування

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сподівається на виділення нового пакету від Європейського союзу 50 млрд євро на засіданні Євроради 1 лютого. Про це він повідомив після переговорів із литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

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За його словами, обговорювалося питання вступу України до ЄС та НАТО.

"Тут у нас підходи спільні, і Литва як член обох інститутів максимально допомагає нам на шляху до членства в них", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що темою діалогу з Ландсбергісом також було питання заморожування російських активів та санкцій.

Дипломат заявив, що Україна і Литва мають спільні "обнадійливі очікування" від засідання Євроради 1 лютого.

"Є прогрес у відкритті Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривало заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є кроки в цьому напрямку", — резюмував глава МЗС.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Журналісти Politico з посиланням на п'ятьох неназваних європейських чиновників та дипломатів пишуть, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.

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