Politico: Лідери ЄС готові позбавити Угорщину голосу, якщо вона заблокує €50 млрд для України

Саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Журналісти Politico з посиланням на п'ятьох неназваних європейських чиновників та дипломатів пишуть, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.

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Як зазначили співрозмовники видання, "після багатьох років м’якого підходу до Будапешта європейські дипломати дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним".

Інші країни ЄС готові виступити проти Будапешта, який загрожує безпеці України – країни-кандидата на вступ до блоку. Це стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність, пише Politico.

"Якщо Орбан знову заблокує угоду про 50 млрд євро для України на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", – сказав дипломат, з яким поговорили журналісти.

18 січня Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. Ініціатором такої ідеї є депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який на початку січня заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів під відповідною петицією.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

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