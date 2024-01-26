Politico: Лідери ЄС готові позбавити Угорщину голосу, якщо вона заблокує €50 млрд для України
Журналісти Politico з посиланням на п'ятьох неназваних європейських чиновників та дипломатів пишуть, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.
Як зазначили співрозмовники видання, "після багатьох років м’якого підходу до Будапешта європейські дипломати дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним".
Інші країни ЄС готові виступити проти Будапешта, який загрожує безпеці України – країни-кандидата на вступ до блоку. Це стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність, пише Politico.
"Якщо Орбан знову заблокує угоду про 50 млрд євро для України на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", – сказав дипломат, з яким поговорили журналісти.
18 січня Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. Ініціатором такої ідеї є депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який на початку січня заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів під відповідною петицією.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.
- Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.
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