Politico: Лідери ЄС готові позбавити Угорщину голосу, якщо вона заблокує €50 млрд для України
Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Журналісти Politico з посиланням на п'ятьох неназваних європейських чиновників та дипломатів пишуть, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.

Як зазначили співрозмовники видання, "після багатьох років м’якого підходу до Будапешта європейські дипломати дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним".

Інші країни ЄС готові виступити проти Будапешта, який загрожує безпеці України – країни-кандидата на вступ до блоку. Це стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність, пише Politico.

"Якщо Орбан знову заблокує угоду про 50 млрд євро для України на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", – сказав дипломат, з яким поговорили журналісти.

18 січня Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. Ініціатором такої ідеї є депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який на початку січня заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів під відповідною петицією.

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